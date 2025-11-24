El Alavés entra en alerta roja por su crisis de gol

El Deportivo Alavés atraviesa su momento más delicado del curso justo antes de visitar un escenario tan imponente como el Camp Nou. Por primera vez en la temporada, el equipo de Eduardo Coudet ha encadenado dos derrotas seguidas, pero más allá de los marcadores ante Girona y Celta, lo que realmente inquieta en Vitoria es la creciente sequía ofensiva. El conjunto babazorro se ha quedado sin marcar en cuatro de los últimos cinco compromisos ligueros, una tendencia que ha encendido todas las alarmas.

La única excepción reciente fue el triunfo frente al Espanyol, donde Denis Suárez y Lucas Boyé sí encontraron el camino al gol. Fuera de ese paréntesis, el Alavés no vio puerta ni ante Valencia, ni frente al Rayo, ni contra el Girona, ni en Balaídos. La preocupación ya existía semanas atrás, pero el último tramo del calendario ha terminado por evidenciar un problema serio de productividad ofensiva.

Hasta el choque ante el Celta, las dificultades se explicaban más por la falta de puntería que por la generación de ocasiones. El Alavés llegaba, producía y empujaba, pero fallaba en la definición. Sin embargo, en Vigo el guion dio un giro inesperado: esta vez no se trató de fallos en el remate, sino de un bloqueo total en la elaboración. El equipo apenas creó peligro, algo inusual en la propuesta de Coudet.

Suarez celebra un gol / L. Rico

Los babazorros se mostraron predecibles, lentos en la circulación y con tendencia a refugiarse en pases horizontales sin intención. Faltaron rupturas, pases verticales que desordenasen al rival y conducciones capaces de generar superioridades. El resultado fue un duelo con la cifra más baja de remates y el xG más pobre de toda la temporada. Radu apenas tuvo que intervenir.

Este atasco llega en un momento incómodo para un equipo que ya figura entre los tres menos goleadores de la categoría. Para encontrar un registro similar hay que remontarse a la campaña pasada, aunque entonces, curiosamente, el Alavés sumaba menos puntos que ahora pese a haber marcado más goles a estas alturas.

Coudet tiene por delante un reto evidente: reconstruir la confianza y afinar una parcela ofensiva que se ha ido desinflando con el paso de las semanas. La visita al Barça aparece en el horizonte como un desafío mayúsculo, pero también como una oportunidad para que el Alavés encuentre respuestas en el escenario más exigente.