El Alavés, a por a una de las decepciones de LaLiga

Este sábado a las 18:30 horas el RCD Mallorca recibe al Deportivo Alavés en Son Moix en un partido clave para los intereses mallorquinistas y con aspiraciones de consolidación por parte del cuadro vasco.

El Mallorca atraviesa un momento complicado: tras seis jornadas acumula solo dos puntos y aún no ha logrado ganar (19º en la tabla). La derrota ante la Real Sociedad, en la que incluso pudo reclamar un penalti, dejó claro que el equipo adolece de eficacia ofensiva y de constancia defensiva. El técnico Jagoba Arrasate tiene el reto de recomponer al equipo, recuperar confianza y ajustar ideas ante su afición.

Por su parte, el Alavés llega con una lectura más optimista del torneo. No está desahuciado en la pelea, y entre semana logró rascar un punto fuera ante el Getafe, lo que refuerza su imagen de equipo competitivo incluso lejos de casa (10º en la clasificación). Su entrenador confía en que sus jugadores puedan hacer daño al Mallorca, aprovechar sus carencias y jugar con más soltura.

En cuanto al historial, el cara a cara entre ambos equipos arroja paridad. Según estadísticas compiladas, el Mallorca ha ganado 5 partidos, al igual que el Alavés, y 4 han acabado en empate en un total de 14 enfrentamientos directos. Esa igualdad invita a pensar que el resultado dependerá de pequeños detalles, del estado de ánimo y del acierto en momentos puntuales.

Para el Mallorca es casi una obligación sumar de tres para salir de la zona baja y no entrar en una dinámica de alerta permanente. Para Alavés, un triunfo sería un paso firme hacia los puestos medios e incluso con vistas europeas si la temporada acompaña.