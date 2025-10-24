El Alavés blinda a su joya de la cantera

El Deportivo Alavés ha atado a una de sus promesas más firmes. El club vitoriano hizo oficial este viernes la ampliación del contrato del central alicantino Álvaro García, de 20 años, que permanecerá vinculado a la entidad hasta junio de 2028. Con este movimiento, la dirección deportiva asegura por varias temporadas a un canterano con proyección para incorporarse al primer equipo en los próximos cursos.

Álvaro desembarcó en Mendizorroza en 2021 procedente de las categorías inferiores del Hércules y su progresión ha sido constante. Comenzó en el segundo juvenil y al año siguiente ya compitió en el Juvenil de División de Honor. En la campaña 2023-24 fue uno de los jóvenes que compaginó minutos entre el Alavés C y el filial, este último en Segunda RFEF, desarrollando su adaptación al fútbol senior. Hacia el final de esa temporada llegó la llamada del primer equipo para el duelo frente al Celta —estuvo en la convocatoria aunque no llegó a entrar— y posteriormente formó parte del grupo en la pretemporada, acumulando minutos en varios amistosos, incluido un partido frente a su exequipo, el Hércules.

Dentro del Fabril se consolidó como una de las referencias defensivas, formando pareja con Iure Iovu y alternando con Xanet Olaiz, otro central de la casa con un recorrido similar y también señalado como futuro integrante de la primera plantilla. Molo Casas, su técnico en el filial, ya destacó públicamente el año pasado el buen trabajo de la generación de zagueros y la confianza que despiertan jugadores como Álvaro y Xanet por su rendimiento constante.

En lo que va de campaña, Álvaro ha participado en cuatro de los siete encuentros del filial en Segunda RFEF, contando con una titularidad y tres apariciones desde el banquillo, lo que muestra que sigue entrando paulatinamente en los planes de forma regular. La renovación le otorga al joven margen para seguir su evolución dentro de la casa albiazul y aspirar al salto definitivo al primer equipo, que ahora necesita refuerzos en el eje de la defensa tras la sanción de doce meses impuesta a Facundo Garcés.

Con el vínculo extendido hasta 2028, el Alavés blinda una pieza de su cantera y confirma su apuesta por promocionar talento propio como respuesta a las necesidades deportivas y la planificación a medio plazo. Álvaro García tendrá, por tanto, tres temporadas por delante para consolidarse y pelear por un hueco en una retaguardia que demanda recambios jóvenes y formados en la casa.