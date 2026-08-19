Rodri Hernández (30 años): "No soy muy meticuloso con la comida, intento comer variado y no ser obsesivo. Cuando me quiero pegar un capricho voy a un restaurante de sushi, es mi comida favorita"

Rodri Hernández (Madrid, 1996) ha sido presentado como nuevo jugador del Barça. El capitán de la selección española llega al club blaugrana tras ganar la Copa del Mundo y ser escogido como mejor futbolista del torneo. Después de pasar por Villarreal, Atlético de Madrid y Manchester City, el balón de oro afronta una nueva etapa a las órdenes de Hansi Flick.

"Hablé con él, me trasladó su ilusión. Un entrenador que me motiva mucho poder entrenar con él, con una idea valiente que me atrae mucho en este momento de mi carrera. Tengo margen de mejora y él me puede completar al máximo. Es un entrenador transparente que te dice lo que quiere. Pasa por ese rol, la experiencia y aprendizaje que tengo y que pueda contagiar a mis compañeros", explicó en su presentación.

La trayectoria deportiva de Rodri es un valor para el vestuario. El futbolista cuida su rutina y su alimentación al máximo nivel, pero su forma de entender la vida fuera del campo puede servir de ejemplo para sus compañeros. El internacional absoluto se alimenta como un deportista de élite, sin estar obsesionado. Por este motivo, el centrocampista sabe cuándo puede disfrutar de la comida sin excesos.

Rodri con la camiseta del Barça / FCB

"No podemos descuidarnos, pero no soy muy meticuloso con la comida, soy más abierto en ese sentido, intento comer variado, no soy muy abusivo con este tema", reveló en una entrevista para la revista GQ Spain.

A pesar de que disfruta de la gastronomía española, hay una comida internacional que se ha convertido en su debilidad. "El sushi es mi comida favorita", declara al citado medio. No obstante, se trataba de un plato que no le despertaba ningún tipo de interés.

"Cuando era pequeño ni le prestaba atención, creo que alguna vez lo probé y no me gustó nada, pero cuando me he hecho mayor la verdad que de la mejor calidad el sushi es espectacular", afirmó a la revista.

¡Oficial, Rodri es blaugrana! Asi ha sido el vídeo de presentación del FC Barcelona / .

Aunque se trata de su comida favorita, reserva este manjar para momentos especiales, siempre que es oportuno. "No la suelo ingerir mucho, pero cuando me quiero pegar un capricho voy a un restaurante de sushi. Lo que más me gustan son las makis", aseguró al entrevistador.

A este respecto, Rodri explica cómo prefiere comerlo y si añade algún condimento para acompañar el sushi: "El wasabi es una cosa que no te explican nunca, pero en teoría es para desinfectar el pescado, se echa en la soja y alguna vez he cometido el error de todo el mundo de echarle mucho y que no se pueda ni tomar la soja, pero sí intento ponerle un poquito para lo que dicen más que por el sabor".