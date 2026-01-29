El Barça se pasea ante el PSG y gana la Alkass International Cup

Después de una gran noche de Champions League el Barça logró entrar en el top-8 y certificar así su presencia en octavos de final de la UEFA Champions League de manera directa. No obstante, pese a que el eterno rival cayó en Portugal y deberá pasar por la ronda de play-offs, no todo iban a ser buenas noticias, pues los de Hansi Flick saben que las posibilidades de cruzarse con el Paris Saint-Germain en octavos son muy elevadas, al caer el club parisino en uno de los dos emparejamientos de los que saldrá el rival de los culers.

Sin embargo, el posible encuentro en la máxima competición europea ha tenido una antesala en el fútbol formativo, ya que los cadetes de ambos equipos se han enfrentado este jueves en la final de la Alkass International Cup Sub-16.

Goleada azulgrana y título

El equipo dirigido por David Sánchez se ha llevado el prestigioso título en la Academia Aspire de Doha, tras golear por 2-5 en la gran final ante un club con el que la rivalidad vivida en años anteriores parece haber quedado algo aparcada, a menos a nivel institucional, como demuestran las negociaciones por Dro en un caso que se podría haber solventado con el pago de su cláusula.

El partido se puso de cara para los culers gracias al tempranero gol de Artem Rybak en el minuto nueve, que aprovechó un rechace del guardameta rival para, con poco ángulo, colocar el 0-1 en el luminoso. Eso sí, la respuesta parisina no se hizo esperar y solo dos minutos después Maoula Niakate volvía a empatar el choque tras una gran jugada individual por banda derecha. Tras desperdiciar el Barça un penalti, el PSG se adelantó en el minuto 37 con un gol de Nathan Mboumba, aunque Ignasi Bassas situó el 2-2 antes del descanso con un buen remate al primer toque.

En la segunda mitad los azulgranas hicieron valer de manera notoria su superioridad, cinco minutos después de la reanudación Hugo Garcés definía de manera perfecta tras una gran jugada individual y ponía a los culer por delante en el marcador. A la hora de partido, después de una serie de errores de la zaga del PSG, Artem Rybak resolvía la final con un potente zurdazo, al colocar el 2-4. Aún iba a dar tiempo a redondear la noche con el quinto gol, anotado en propia puerta por Mathieu Petit-Dol en el minuto 77, tras rebotar en él una parada de su portero.

De esta manera, el cadete del FC Barcelona se ha proclamado campeón de la Alkass International Cup, mientras que Hugo Garcés ha sido nombrado como mejor jugador del torneo.