Arranca la tercera temporada de ADN Masia con el primer programa del curso, en el que repasamos lo más destacado del fútbol base culé.

ADN Masia 3X01: La historia de Xavi Espart que no conocías / SPORT.es

Hablamos de la actualidad del primer equipo, conocemos la intrahistoria de uno de los jugadores más destacados de lo que llevamos de temporada, Xavi Espart, y entrevistamos a Óscar Riera, entrenador y exjugador del Barça, Osasuna y Celta. También destacamos a Marc Bartra como protagonista del 'Sello Masia', a Mamadou Keita como 'La Promesa' y descubrimos a Kirill Danilov, una de las jóvenes promesas del CSKA de Moscú.

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Todo ello y muchas sorpresas más con Andrea Ginés y Jaume Marcet, a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.