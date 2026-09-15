ADN Masia 3X01: La historia de Xavi Espart que no conocías
Este martes, primer programa de la tercera temporada de ADN Masia con mucho de lo que hablar del futbol base culé
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Arranca la tercera temporada de ADN Masia con el primer programa del curso, en el que repasamos lo más destacado del fútbol base culé.
Hablamos de la actualidad del primer equipo, conocemos la intrahistoria de uno de los jugadores más destacados de lo que llevamos de temporada, Xavi Espart, y entrevistamos a Óscar Riera, entrenador y exjugador del Barça, Osasuna y Celta. También destacamos a Marc Bartra como protagonista del 'Sello Masia', a Mamadou Keita como 'La Promesa' y descubrimos a Kirill Danilov, una de las jóvenes promesas del CSKA de Moscú.
Todo ello y muchas sorpresas más con Andrea Ginés y Jaume Marcet, a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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