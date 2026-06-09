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ADN Masia 2x36: Quim Junyent revela su futuro en ADN Masia

Este martes, a partir de las 19h, ADN Masia cierra la temporada con una visita especial

Quim Junyent, protagonista del ADN Masia de este martes

Quim Junyent, protagonista del ADN Masia de este martes / Dani Barbeito

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ADN Masia cierra la temporada con una visita muy especial: Quim Junyent. El centrocampista del Barça Atlètic, que dejará el club azulgrana tras 10 temporadas en La Masia, nos explica su paso por la cantera culé y nos da detalles de su futuro, que estará lejos de Barcelona el próximo año.

Repasaremos el 11 ideal de la temporada en La Masia, hablaremos del ránking final y conoceremos más fichajes de cara al próximo curso. Todo, con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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