ADN Masia 2x36: Quim Junyent revela su futuro en ADN Masia

ADN Masia cierra la temporada con una visita muy especial: Quim Junyent. El centrocampista del Barça Atlètic, que dejará el club azulgrana tras 10 temporadas en La Masia, nos explica su paso por la cantera culé y nos da detalles de su futuro, que estará lejos de Barcelona el próximo año.

Repasaremos el 11 ideal de la temporada en La Masia, hablaremos del ránking final y conoceremos más fichajes de cara al próximo curso. Todo, con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.