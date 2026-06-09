ADN Masia 2x36: Quim Junyent revela su futuro en ADN Masia
Este martes, a partir de las 19h, ADN Masia cierra la temporada con una visita especial
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ADN Masia cierra la temporada con una visita muy especial: Quim Junyent. El centrocampista del Barça Atlètic, que dejará el club azulgrana tras 10 temporadas en La Masia, nos explica su paso por la cantera culé y nos da detalles de su futuro, que estará lejos de Barcelona el próximo año.
Repasaremos el 11 ideal de la temporada en La Masia, hablaremos del ránking final y conoceremos más fichajes de cara al próximo curso. Todo, con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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