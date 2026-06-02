ADN Masia 2x35: Dos joyas más para La Masia 26-27
Este martes, penúltimo ADN Masia de la temporada con dos novedades en forma de fichajes para la cantera blaugrana del curso que viene
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La temporada va llegando a su fin y ADN Masia, también. Este martes, en el penúltimo programa de la temporada, repasaremos la actualidad del mejor fútbol base del mundo con peso destacado para varios nombres propios. En especial el de los dos próximos fichajes que ha cerrado el Barça para sus categorías inferiores en los últimos días.
Hablaremos de esas dos llegadas, de más detalles del Barça 26-27 y tendremos entrevista con Jorge Troiteiro, mítico exfutbolista blaugrana de la generación de Andrés Iniesta. Con Jaume Marcet y Andrea Ginés, a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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