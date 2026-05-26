ADN Masia 2x34: Entre el Mundial de La Masia y una gran lección de vida
Este martes, a partir de las 19h, un nuevo programa de ADN Masia
La noticia de la convocatoria del Mundial, encabezada por ocho azulgranas y ocho jugadores de La Masia ha sido la más importante de la semana en clave cantera, pero el ADN Masia de este martes tiene una visita especial. La de Baby, excanterano del Barça de la Generación del 86 - la anterior a Messi, pero compartió equipo con Leo- que nos da toda una lección de vida con su relato. Todo, con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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