ADN Masia 2x32: Un fichaje, una salida y la fórmula del éxito

Nos acercamos a la recta final de la temporada y en ADN Masia repasamos las novedades y los nombres destacados de esta última semana en la mejor cantera del mundo. Esta semana, además de conversar con uno de los primeros técnicos de Lamine Yamal y Marc Bernal en La Masia, hablaremos de Gerard Martín y los prometedores José Alfredo Rodríguez, Quim Cárcel y Mateo Junza, perla que el Barça ya ha cerrado para la próxima temporada.