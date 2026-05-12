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ADN Masia 2x32: Un fichaje, una salida y la fórmula del éxito

Este martes, nuevo programa de ADN Masia a partir de las 19:00h en SPORT.es

Esta semana, varios nombres propios en ADN Masia

Esta semana, varios nombres propios en ADN Masia / SPORT.es

SPORT.es

Nos acercamos a la recta final de la temporada y en ADN Masia repasamos las novedades y los nombres destacados de esta última semana en la mejor cantera del mundo. Esta semana, además de conversar con uno de los primeros técnicos de Lamine Yamal y Marc Bernal en La Masia, hablaremos de Gerard Martín y los prometedores José Alfredo Rodríguez, Quim Cárcel y Mateo Junza, perla que el Barça ya ha cerrado para la próxima temporada.

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