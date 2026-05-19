ADN Masia 2x32: Un fichaje 'exótico' y dos explosiones a fuego lento
Este martes, a partir de las 19h, un nuevo programa de 'ADN Masia' con varios nombres propios a destacar
La temporada está llegando a su fin en La Masia y, como cada martes, repasamos lo más destacado con Jaume Marcet y Andrea Ginés. En el programa de hoy daremos detalles desconocidos de Álvaro Cortés, hablaremos de la importancia del 'Sello Masia' de Guardiola ahora que se acaba su etapa en el Manchester City y en la Premier. También hablaremos de dos nombres propios: Dragos Bívol -la promesa de la semana- y de Karim Mendikanov, el primer kazajo que jugará en la cantera del Barça la próxima temporada. Todo, a partir de las 19h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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