ADN Masia 2x31: El futuro de Belletti y la gran perla del Celta se acerca a La Masia
Este martes, a partir de las 19:00h, un nuevo programa de ADN Masia
SPORT.es
La temporada llega a su recta final y en ADN Masia repasamos no solo lo que está sucediendo estas semanas sino lo que se está preparando para el curso que viene en Can Barça. Hablamos con Quique Álvarez, exjugador y exentrenador del Barça, y conocemos detalles de varios nombres propios de la cantera: Fermín, Juliano Belletti, Mario Franco y la 'perla' gallega David Sueiro, en la órbita blaugrana. Todo, con Jaume Marcet y Andrea Ginés a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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