Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carné de conducirMbappéToni NadalAnthony GordonToni FreixaLesión AlcarazJoao Pedro BarçaRafa Jódar RomaHorarios MotoGPRefugio ViniciusVuelta a España femenina Etapa 3Descenso LaLigaEspaña - Finlandia Europeo sub-17Barcelona Final Champions FemeninaSorteo Masters 1000 RomaRua BarçaDGTUFCGiro ItaliaChris BumsteadEconomíaAlexia PutellasPS Store
instagramlinkedin

ADN Masia 2x31: El futuro de Belletti y la gran perla del Celta se acerca a La Masia

Este martes, a partir de las 19:00h, un nuevo programa de ADN Masia

El futuro de Belletti y la gran perla del Celta se acerca a La Masia

El futuro de Belletti y la gran perla del Celta se acerca a La Masia / SPORT.es

SPORT.es

La temporada llega a su recta final y en ADN Masia repasamos no solo lo que está sucediendo estas semanas sino lo que se está preparando para el curso que viene en Can Barça. Hablamos con Quique Álvarez, exjugador y exentrenador del Barça, y conocemos detalles de varios nombres propios de la cantera: Fermín, Juliano Belletti, Mario Franco y la 'perla' gallega David Sueiro, en la órbita blaugrana. Todo, con Jaume Marcet y Andrea Ginés a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

TEMAS