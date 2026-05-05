ADN Masia 2x31: El futuro de Belletti y la gran perla del Celta se acerca a La Masia

La temporada llega a su recta final y en ADN Masia repasamos no solo lo que está sucediendo estas semanas sino lo que se está preparando para el curso que viene en Can Barça. Hablamos con Quique Álvarez, exjugador y exentrenador del Barça, y conocemos detalles de varios nombres propios de la cantera: Fermín, Juliano Belletti, Mario Franco y la 'perla' gallega David Sueiro, en la órbita blaugrana. Todo, con Jaume Marcet y Andrea Ginés a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.