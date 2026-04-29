ADN Masia 2x30: De Sergio Gómez a la perla que el Barça le ha quitado al Madrid
Este martes a partir de las 19:00h, un nuevo programa de 'ADN Masia'
SPORT.es
Vuelve ADN Masia. Y lo hace con un programa en el que hay de todo: títulos en la cantera blaugrana, el análisis a las opciones del Barça Atlètic de meterse en play-off, varios nombres propios como Sergio Gómez o la 'perla' Víctor Barbany y como siempre, lo mejor de la actualidad del mejor fútbol base del mundo. Todo, con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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