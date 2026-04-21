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ADN Masia 2x29: La reacción a la victoria del Madrid en la Youth League

Este martes, a partir de las 19h, un nuevo programa de ADN Masia

Este martes, un nuevo ADN Masia

Este martes, un nuevo ADN Masia / SPORT.es

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Vuelve ADN Masia. Y lo hace una semana más con toda la actualidad de la mejor cantera del mundo. En esta ocasión reaccionamos al título de la Youth League por parte del Madrid, hablamos con uno de los primeros miembros de La Masia -que entrenó a Leo Messi en el Barça C- y destacamos varios nombres propios de futuro: un central que se cuece a fuego lento y a la promesa belga que podría llegar la próxima temporada a Can Barça. Todo, a partir de las 19h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales con Andrea Ginés y Jaume Marcet.

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