ADN Masia 2x28: El orgullo de la Masia a pesar de la eliminación europea

Se acaba el sueño de la Champions para el Barça, por segundo año consecutivo con la cabeza alta por el juego, y con el pesar de las decisiones arbitrales. Eso sí, con la garantía de que con medio equipo hecho en la Masía el conjunto azulgrana puede y es capaz de soñar con todo. Con esta premisa nace el 'ADN Masia' de este miércoles, en el que nos visita un excanterano ilustre: Marc Muniesa, con el que reflexionamos sobre la cantera blaugrana actual y del pasado.

La promesa de la semana, un 'scouting' interesante por el mundo y mucho más, con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.