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ADN Masia 2x28: El orgullo de la Masia a pesar de la eliminación europea

El día después de la eliminación del Barça en Champions, nuevo programa de 'ADN Masia'

Lamine, muestra de orgullo para la Masia en el duelo ante el Atlético

Lamine, muestra de orgullo para la Masia en el duelo ante el Atlético / SPORT.es

SPORT.es

Se acaba el sueño de la Champions para el Barça, por segundo año consecutivo con la cabeza alta por el juego, y con el pesar de las decisiones arbitrales. Eso sí, con la garantía de que con medio equipo hecho en la Masía el conjunto azulgrana puede y es capaz de soñar con todo. Con esta premisa nace el 'ADN Masia' de este miércoles, en el que nos visita un excanterano ilustre: Marc Muniesa, con el que reflexionamos sobre la cantera blaugrana actual y del pasado.

La promesa de la semana, un 'scouting' interesante por el mundo y mucho más, con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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