ADN Masia 2x27: El lado desconocido de Olmo y las dos 'perlas' que ya ha cerrado La Masia
Este martes, a partir de las 19:00h, un nuevo programa de ADN Masia
SPORT.es
Martes, día de ADN Masia. Y esta semana el repaso habitual a lo que sucede en las categorías inferiores del Barça pasa por varios nombres a tener en cuenta, tanto de presente como de futuro inmediato. Hablamos, de entre muchas otras cosas, del lado desconocido de Dani Olmo, de varios nombres destacados en el MIC esta última semana y de dos promesas que ya ha cerrado el Barça para la próxima temporada.
Todo, como siempre, con Andrea Ginés y Jaume Marcet al frente a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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