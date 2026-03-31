ADN Masia 2x26: Dos renovaciones, un fichaje y el extremo 'oculto' de La Masia
Este martes, a partir de las 19:00h, un nuevo programa de ADN Masia
SPORT.es
La actividad en La Masia no para ni por Semana Santa. Este martes ADN Masia vuelve con muchos nombres propios, empezando por los de Pedro Rodríguez y Shane Kluivert, en negociaciones para renovar su contrato con el Barça, continuando por el de Iu Martínez (promesa de la jornada) o Hugo Galdeano (mejor jugador blaugrana en el Mundial sub'12) y acabando por el de Víctor Muñoz, en la órbita del Barça para la próxima temporada.
Todo, con Andrea Ginés y Jaume Marcet, en directo a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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