ADN Masia 2x25: ADN Masia vuelve al pasado

Martes de ADN Masia, martes de hacer un repaso a todo lo que ha sucedido en la cantera del Barça en la última semana. Y en esta ocasión, con un recordatorio especial para Johan Cruyff, que tuvo y sigue teniendo una gran influencia en todo lo que se hace en la mejor cantera del mundo.

Nos visita Carlos Blanco, excanterano de Barça, Espanyol y Cornellà -donde coincidió con Gerard Martín-, y hablaremos de varios nombres propios como el también excanterano Alejandro Grimaldo, Óscar Medina o Paulo Henrique Neto. Todo, con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19:00h.