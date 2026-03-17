ADN Masia 2x24: Del origen de Xavi Espart a la magia de Adam Qaroual

Como todos los martes, es turno de ADN Masia. Y en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, con protagonismo destacado para la última perla que ha debutado con el primer equipo: Xavi Espart. Hablaremos de sus orígenes en el club, pero también de otros nombres propios de la cantera blaugrana: Antonio Amaya, Adam Argemí, Adam Qaroual y muchos más. Todo, a partir de las 19:00h con Andrea Ginés y Jaume Marcet en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.