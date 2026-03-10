ADN Masia 2x24: El lado desconocido de Lamine

Qué mejor previa del Newcastle-Barça que ADN Masia. El programa referencia de la cantera del Barça repasa esta semana varios nombres propios de la actualidad blaugrana en clave de futuro. Desde la promesa Álvaro Cortés o el 'ascensor' Nil Teixidor al equipo ideal del fin de semana, con protagonismo para jugadores como el debutante Hamza Abdulkarim, David Moreno u Orian Goren. De ellos, de La Masia en clave electoral y muchas cosas más hablaremos a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales. Con Andrea Ginés y Jaume Marcet.