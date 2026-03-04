ADN Masia 2x22: La historia no explicada del fichaje de Cubarsí
Este miércoles, a partir de las 19:00h, un nuevo programa de ADN Masia
SPORT.es
ADN Masia se cambia a miércoles esta semana, pero informativamente el cambio no ha podido ser más oportuno después del partidazo del Barça y de tres jugadores de la Generación de 2008 como son Pau Cubarsí, Lamine Yamal y Marc Bernal. Hablaremos de ellos y repasaremos, como siempre, los nombres propios de la semana en la cantera blaugrana. Todo, con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
- Barcelona - Atlético: resultado, resumen y estadísticas de semifinales de Copa del Rey
- Barça - Atlético de Madrid, en directo: las polémicas y reacciones, en vivo
- Juan Carlos Rivero, cazado con el micrófono abierto en la retransmisión del Barça - Atlético: 'Tienen que meter uno
- Recado de Griezmann al Barça tras el partido
- El central 'tapado' que gana enteros para reforzar la defensa del Barça
- Flick pierde más de un mes a sus laterales titulares Koundé y Balde
- Mastantuono y Huijsen: 122 millones que enfurecen al Bernabéu
- José Luis Sánchez alucina tanto con el Real Madrid como con el arbitraje: 'Nadie sabe cuál es el fondo