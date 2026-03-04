Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ADN Masia 2x22: La historia no explicada del fichaje de Cubarsí

Este miércoles, a partir de las 19:00h, un nuevo programa de ADN Masia

ADN Masia 2x22: La historia no explicada del fichaje de Cubarsí

ADN Masia 2x22: La historia no explicada del fichaje de Cubarsí / SPORT.es

SPORT.es

ADN Masia se cambia a miércoles esta semana, pero informativamente el cambio no ha podido ser más oportuno después del partidazo del Barça y de tres jugadores de la Generación de 2008 como son Pau Cubarsí, Lamine Yamal y Marc Bernal. Hablaremos de ellos y repasaremos, como siempre, los nombres propios de la semana en la cantera blaugrana. Todo, con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

