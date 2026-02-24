ADN Masia 2x21: El Gavi del pasado, Liam Szczesny y las dos últimas 'perlas' del Barça
Este martes, un nuevo programa de ADN Masia con protagonismo para Gavi y para dos de las nuevas incorporaciones de la cantera del Barça
SPORT.es
Martes de ADN Masia con protagonismo para varios nombres propios. El primero, el de Gavi, que aprovechando su regreso a dinámica del primer equipo recordaremos sus inicios en el Barça... con un documento en video prácticamente inédito. El segundo, el de Carles Folguera, histórico director de La Masia, que hablará largo y tendido de la filosofía de club. Además, hablaremos de la llegada al Barça de Ajay Tavares y Álex González y de los inicios en la Barça Escola de Liam Szczesny, hijo del portero blaugrana. Todo eso, con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
