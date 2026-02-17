ADN Masia 2x20: Pedri, Pedrito, Pedros

Pese a la crisis de resultados del primer equipo del Barça, el club sigue confiando en la cantera y de todo ello hablamos, un martes más, en ADN Masia. En el programa de hoy, con varios nombres propios: Marc Bernal y una faceta desconocida, Iker Rodríguez, un posible fichaje para el Barça Atlètic y el 'trío' de Pedros -Pedro Villar, Pedro Rodríguez y Pedrito Juárez- que destacan esta semana en la cantera blaugrana y podrían ser de aquí a no mucho un buen recambio para Pedri.