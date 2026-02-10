ADN Masia 2x19: Rybak, Ziani y tres fichajes 'invisibles'

La actualidad en la cantera del Barça no para y en ADN Masia te la explicamos todos los martes, con Andrea Ginés y Jaume Marcet .

Este 10 de febrero el protagonismo se lo llevan varios nombres propios: Desde el de Tommy Marqués y su debut con el primer equipo a los de los prometedores Artem Rybak e Isma Ziani. El mediapunta ucraniano, por su magia; el delantero de origen marroquí, por su lucha por intentar superar las lesiones sufridas los últimos meses. También hablaremos de los tres fichajes del Barça Atlètic y entrevistaremos a un ilustre excanterano blaugrana y repasaremos, como siempre, los mejores 11 futbolistas de la base del Barça en la pasada jornada.

Todo, a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.