ADN Masia 2x18: ¿Qué se puede esperar de los fichajes del Barça Atlètic?
Este martes, a partir de las 19:00h, vuelve ADN Masia con toda la actualidad de la cantera del Barça
SPORT.es
Con el cierre del mercado de invierno, el filial del Barça ha decidido reforzarse para intentar subir de categoría, pero también pensando en clave de futuro con cuatro futbolistas jóvenes. Hablamos de ello en el ADN Masia de este martes, en el que también tendremos a un ilustre excanterano del Barça que en su día decidió salir del club para probar fortuna en el Arsenal. Todo eso y la actualidad de la cantera blaugrana hablaremos a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales. Con Andrea Ginés y Jaume Marcet.
