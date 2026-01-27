ADN Masia 2x17: Entre el 'mercato' y la pasión

Programa especial el de este martes en ADN Masia. Hoy nos visita un mito blaugrana y de LaLiga como Eusebio Sacristán. El que fuera jugador y entrenador del filial blaugrana repasa su carrera desde un punto de vista nostálgico y apasionado. También nos habla de una cantera que conoce bien y que sigue dando que hablar en los últimos días por los diferentes movimientos de mercado que se están dando. De todo ello hablamos a partir de las 19:00h, con Andrea Ginés y Jaume Marcet.