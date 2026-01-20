ADN Masia 2x16: Drocepción, los motivos que esconden su adiós
La salida inesperada de Dro marca el ADN Masia de esta semana. Hablaremos de ello a partir de las 19h en SPORT.es
La marcha, decidida y en vías de producirse, de Dro Fernández del Barça tras formarse como canterano en La Masia marcará el programa de este martes de ADN Masia. La salida del centrocampista, apuesta personal de Hansi Flick, ha causado impacto en el club y desde SPORT queremos analizar con la ayuda de quiénes le conocen bien, los detalles que se esconden tras esa decisión.
Hablaremos de Dro, de Quim Junyent, de otras posibles salidas y llegadas y, en definitiva, de toda la actualidad de la mejor cantera del mundo. Con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas las redes sociales de SPORT.
