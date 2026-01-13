ADN Masia 2x15: Salir o no salir de la Masia, esa es la cuestión
Este martes, a partir de las 19:00h, vuelve ADN Masia con lo más destacado de la cantera blaugrana
Primer ADN Masia de 2026, con protagonismo para el mercado de fichajes. Pero no por los nombres que puedan llegar, sino por el dilema que hay en algunos nombres propios de la cantera blaugrana como el de Marc Bernal, que se debaten entre salir cedido o no del club. Hablaremos de su caso, del de Dani Rodríguez en el filial y también será tema importante en la entrevista con Marcel Sans, técnico que ha estado más de una década en el fútbol base blaugrana y sabe bien lo que es estar dentro y fuera del club.
Todo, con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
- La versión del Madrid sobre el gesto antideportivo de Mbappé con el Barça
- Destitución de Xabi Alonso, en directo: última hora del despido del entrenador del Real Madrid, en vivo
- Oficial: El Real Madrid destituye a Xabi Alonso y nombra a Arbeloa como entrenador
- Xabi Alonso se ha cuadrado ante Florentino... Somos el hazmerreír
- Lo que no se vio del Barça - Madrid de Supercopa: no todos celebraron el gol de Raphinha, el enfado madridista y los movimientos en el palco VIP
- Dembélé rechaza la propuesta del PSG: quiere cobrar el doble
- Flick y el club, portazo por Bardghji
- Mbappé pidió a sus compañeros que no hicieran pasillo de campeón al Barça