Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CanceloArbeloaMaldini Xabi AlonsoClasificación DakarDembeleMbappéVinicius LaminePartidos Open de Australia hoyIturralde GonzálezPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

ADN Masia 2x15: Salir o no salir de la Masia, esa es la cuestión

Este martes, a partir de las 19:00h, vuelve ADN Masia con lo más destacado de la cantera blaugrana

ADN Masia 2x15: Salir o no salir de la Masia, esa es la cuestión

ADN Masia 2x15: Salir o no salir de la Masia, esa es la cuestión / SPORT.es

SPORT.es

SPORT.es

Primer ADN Masia de 2026, con protagonismo para el mercado de fichajes. Pero no por los nombres que puedan llegar, sino por el dilema que hay en algunos nombres propios de la cantera blaugrana como el de Marc Bernal, que se debaten entre salir cedido o no del club. Hablaremos de su caso, del de Dani Rodríguez en el filial y también será tema importante en la entrevista con Marcel Sans, técnico que ha estado más de una década en el fútbol base blaugrana y sabe bien lo que es estar dentro y fuera del club.

Todo, con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL