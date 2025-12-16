Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ander BasurtoThe BestConvocatoria BarcelonaFinal NBA CupGuadalajara - BarcelonaXavi PascualAudios Caso NegreiraXabi AlonsoHorario The BestHorario Final NBA CupNominados The BestFlorentinoParis FC - Barcelona dónde verGuadalajara - Barcelona horarioGuadalajara - Barcelona alineacionesMercado de FichajesParis Basketball - BarcelonaBarça Premier Padel FinalsAbraham GonzálezClasificación LaLigaMbappé PSGDjMaRiiOFigoCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

ADN Masia 2x14: El mejor fichaje de la cantera... y los detalles de la próxima perla

Último ADN Masia del año, con protagonista especial. Repasamos lo más destacado de la cantera del Barça a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales

El año va llegando a su fin y ADN Masia se despide de 2025 con un programa especial en el que hablamos con Manel Expósito, ilustre compañero de Leo Messi en su debut con el Barça. Descubrimos a Mounirou Kande, promesa de la semana, y también a Hamza Abdelkarim, futuro fichaje blaugrana para reforzar al Barça Atlètic. Todo, con Jaume Marcet y Andrea Ginés, en directo a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL