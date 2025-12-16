ADN Masia 2x14: El mejor fichaje de la cantera... y los detalles de la próxima perla
Último ADN Masia del año, con protagonista especial. Repasamos lo más destacado de la cantera del Barça a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales
El año va llegando a su fin y ADN Masia se despide de 2025 con un programa especial en el que hablamos con Manel Expósito, ilustre compañero de Leo Messi en su debut con el Barça. Descubrimos a Mounirou Kande, promesa de la semana, y también a Hamza Abdelkarim, futuro fichaje blaugrana para reforzar al Barça Atlètic. Todo, con Jaume Marcet y Andrea Ginés, en directo a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
- El Madrid ya ha elegido al sustituto de Xabi Alonso
- Eric, Ferran, Pedri, Olmo y Gavi, protagonistas en el palco de las Premier Padel Tour Finals
- Descartada la opción Casadó
- Daniela Svedin Figo: 'Mi padre nos decía que iba a ser el número uno
- La convocatoria del Barça ante el Guadalajara
- Abraham González, exjugador del Barça de Guardiola: 'Me dijo: ¿Eres el nuevo Iniesta? Como él no juega; tú tampoco
- Rotación masiva, pero con casi toda la artillería a Guadalajara
- Alberto Lejárraga, un muro contra la homofobia: 'Llegué a un punto en el que decidí mostrarme tal y como era, eso me hizo mucho más feliz