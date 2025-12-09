Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ADN Masia 2x13: El día que Lamine fue por primera vez Lamine

SPORT.es

SPORT.es

Martes, día de ADN Masia. Entre el partido de la UEFA Youth League y el de Champions del primer equipo, repasaremos qué ha dado de sí la jornada en la cantera del Barça, con protagonismo especial para el nuevo 'rol' de Lamine Yamal jugando por dentro, algo que ya mostró en su etapa en el fútbol base blaugrana. Descubriremos a Nil Teixidor, un lateral que se cuece a fuego lento en la cantera y mucho más. Todo, con Jaume Marcet y Andrea Ginés, a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

TEMAS

