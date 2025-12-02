ADN Masia 2x12: La esencia "perdida" de La Masia y la brújula escondida
Este martes, a partir de las 19h, un nuevo programa de ADN Masia en el que recuperamos lo más destacado de la cantera blaugrana
SPORT.es
ADN Masia llega este martes con un nuevo programa. Con Jaume Marcet repasamos lo más destacado de la semana en clave cantera y hablamos con un mito blaugrana como Gabri García, exfutbolista del primer equipo del Barça y extécnico del filial. Descubrimos a Adam Argemí, promesa de la semana, y nuestra red de 'scoutings' nos recomienda fijarnos en Shumaira Mheuka, ariete del Chelsea que podría encajar como un guante en un Barça Atlètic con problemas en la delantera. Todo, a partir de las 19h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
