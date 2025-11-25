ADN Masia 2x11: El mito sobre Eric y la promesa sorpresa de la cantera
Este martes, a partir de las 19h, en directo en SPORT.es un nuevo programa de ADN Masia
Martes de ADN Masia. Esta semana, en el programa de referencia de la cantera del Barça nos visita el exfutbolista -y ahora entrenador- Joan Verdú, que está haciendo una gran labor en el juvenil de la Damm. Precisamente Verdú apuesta de cara al futuro por un jugador que hemos elegido como la promesa de la semana: Tommy Marqués, que está explotando de la mano de Belletti en el Barça Atlètic. Todo eso y mucho más a partir de las 19h en directo a través de SPORT y todas nuestras redes sociales. Con Andrea Ginés y Jaume Marcet.
