¿Es tu zona declarada catastrófica por los incendios? Estas son las ayudas y beneficios a las que optas

El Gobierno de España se encuentra desarrollando en estos momentos un decreto ley que aprobará en el próximo Consejo de Ministro con el que prevé declarar zona catastrófica a todas las afectadas por los incendios forestales de las últimas semanas. Territorios ubicados en Galicia, Extremadura y Castilla y León que podrán acceder a diferentes ayudas y subvenciones para reparar parte del daño recibido.

Así son las ayudas y subvenciones para afectados por los incendios en zonas catastróficas

Las ayudas económicas se van a destinar tanto a personas físicas como a empresas siempre que hayan sufrido daños directos a consecuencia de los incendios. El Economista revela que las empresas pueden recibir compensaciones superiores a los 9.200 euros, mientras que los particulares pueden recibir hasta 18.000 euros por persona en los casos más graves.

Además de esta ayuda o subvención directa, los afectados se pueden beneficiar de medidas fiscales especiales, destacando:

Exención o reducción del IBI en viviendas afectadas.

en viviendas afectadas. Reducción de impuestos sobre Actividades Económicas para negocios que hayan sufrido daños.

para negocios que hayan sufrido daños. Exenciones y reducciones de cuotas en tributos y tasas de diferentes organismos.

de diferentes organismos. Exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre las ayudas recibidas.

Por otro lado, si se han producido daños personales, como el fallecimiento de varios bomberos durante las tareas de extinción, se van a conceder ayudas por fallecimiento e incapacidad absoluta o permanente. Sin embargo, en el caso de los daños materiales, estos deben ser evaluados económicamente y contar con seguro público o privado.

Consulta con tu seguro los pasos a seguir si tienes una vivienda afectada por los incendios de Galicia, Extremadura y Castilla y León y ve adelantando trámites de cara a al aprobación de zona catastrófica.