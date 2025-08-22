Suscripción

sport

Directos

ACTUALIDAD

¿Es tu zona declarada catastrófica por los incendios? Estas son las ayudas y beneficios a las que optas

El Gobierno de España ha anunciado que declarará zona catastrófica a todas las áreas afectadas por los incendios

Los bomberos intentan controlar las llamas que amenazaban ayer a Perlunes (Somiedo).

Los bomberos intentan controlar las llamas que amenazaban ayer a Perlunes (Somiedo).

David Cruz

David Cruz

El Gobierno de España se encuentra desarrollando en estos momentos un decreto ley que aprobará en el próximo Consejo de Ministro con el que prevé declarar zona catastrófica a todas las afectadas por los incendios forestales de las últimas semanas. Territorios ubicados en Galicia, Extremadura y Castilla y León que podrán acceder a diferentes ayudas y subvenciones para reparar parte del daño recibido.

Así son las ayudas y subvenciones para afectados por los incendios en zonas catastróficas

Las ayudas económicas se van a destinar tanto a personas físicas como a empresas siempre que hayan sufrido daños directos a consecuencia de los incendios. El Economista revela que las empresas pueden recibir compensaciones superiores a los 9.200 euros, mientras que los particulares pueden recibir hasta 18.000 euros por persona en los casos más graves.

Además de esta ayuda o subvención directa, los afectados se pueden beneficiar de medidas fiscales especiales, destacando:

  • Exención o reducción del IBI en viviendas afectadas.
  • Reducción de impuestos sobre Actividades Económicas para negocios que hayan sufrido daños.
  • Exenciones y reducciones de cuotas en tributos y tasas de diferentes organismos.
  • Exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre las ayudas recibidas.

Por otro lado, si se han producido daños personales, como el fallecimiento de varios bomberos durante las tareas de extinción, se van a conceder ayudas por fallecimiento e incapacidad absoluta o permanente. Sin embargo, en el caso de los daños materiales, estos deben ser evaluados económicamente y contar con seguro público o privado.

Noticias relacionadas y más

Consulta con tu seguro los pasos a seguir si tienes una vivienda afectada por los incendios de Galicia, Extremadura y Castilla y León y ve adelantando trámites de cara a al aprobación de zona catastrófica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las redes estallan: una vecina de León arremete contra Cataluña mientras su pueblo sufre los incendios
  2. Cristina, la joven con 40 matrículas de honor, se tatúa el nombre de Pedro Sánchez: 'Me haría también el de...
  3. Alfredo Duro estalla contra 'El Chiringuito' por la ovación a Mastantuono: 'Es un gravísimo insulto
  4. El padre de Lamine Yamal rompe su silencio sobre los rumores de su hijo con Nicki Nicole
  5. La exmujer de Vitor Roque lo demanda de nuevo: infidelidades, insultos y un matrimonio de conveniencia
  6. Hacienda ya vigila el dinero que se entrega de padres a hijos: este es el límite para no ser investigado
  7. Pinto hace realidad el reencuentro soñado del Barça en Miami
  8. En busca y captura': una actriz de 'La que se avecina' desvela su turbulento pasado con la ley

La ONU declara la situación de hambruna en la Franja de Gaza

La ONU declara la situación de hambruna en la Franja de Gaza

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

38 menores migrantes asilados cumplen los 18 sin haber sido trasladados a la Península

38 menores migrantes asilados cumplen los 18 sin haber sido trasladados a la Península

Flamingo: así es el nuevo misil ucraniano capaz de alcanzar un objetivo a 3.000 kilómetros de distancia

Flamingo: así es el nuevo misil ucraniano capaz de alcanzar un objetivo a 3.000 kilómetros de distancia

La advertencia de un bombero forestal en 'Malas lenguas': "Lo que estamos viendo son efectos fundamentales del cambio climático"

La advertencia de un bombero forestal en 'Malas lenguas': "Lo que estamos viendo son efectos fundamentales del cambio climático"

Se baña en la piscina y termina con el rostro desfigurado: ¿por qué le ha salido un sarpullido?

Se baña en la piscina y termina con el rostro desfigurado: ¿por qué le ha salido un sarpullido?

Esta nueva moneda conmemorativa de 2 euros podría ser un tesoro en el futuro: guárdala

Esta nueva moneda conmemorativa de 2 euros podría ser un tesoro en el futuro: guárdala

¿Es tu zona declarada catastrófica por los incendios? Estas son las ayudas y beneficios a las que optas

¿Es tu zona declarada catastrófica por los incendios? Estas son las ayudas y beneficios a las que optas