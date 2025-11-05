Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York: "Siempre he sido de Cesc Fábregas"

Zohran Mamdani se ha convertido en el nuevo alcalde de Nueva York. Una de las ciudades más importantes del mundo ha decidido cambiar de mandatorio. Mamdani, nacido en Uganda y ascendente de la India, tuvo un ascenso político muy rápido. Fue elegido miembro de la Asamblea de Nueva York en 2020, y anunció su candidatura a la alcaldía en octubre de 2024, cuando era considerado un desconocido con pocas posibilidades. Al final, su victoria sobre Cuomo fue contundente: obtuvo 56,4% de los votos.

Mamdani es un hombre con la mente muy abierta, pero sobre todo, muy forofo del fútbol gracias a su afición por el Arsenal. Durante su infancia en Uganda, era común que su frigorífico estuviera adornado con imanes del emblemático equipo que logró la temporada “Invincible”, en la 2003-2004. Él mismo afirma que fue la presencia de africanos en el Arsenal, jugadores como Kolo Touré, Emmanuel Eboué y Lauren Etame‑Mayer, lo que reforzó su conexión con los 'Gunners': “Arsène Wenger fue uno de los primeros entrenadores en traer a jugadores africanos al equipo”, dice.

Así, el fútbol pasó de ser un entretenimiento más a convertirse en una forma de identidad personal: influido por su herencia, por su experiencia de migración y por su pertenencia a una comunidad global de aficionados. Mamdani no guarda su amor por el fútbol solo para el sofá o el estadio; lo convierte en parte de su discurso político. Durante su campaña para la alcaldía de New York City, vinculó su programa a eventos relacionados con el fútbol, señalando que la accesibilidad económica al deporte es parte de la lucha por la justicia social.

Por ejemplo, lanzó la petición “Game Over Greed” para que FIFA revisara su política de precios dinámicos para los boletos del Copa Mundial de la FIFA 2026, argumentando que los trabajadores y comunidades migrantes quedarían excluidos de asistir. En una campaña visual, Mamdani apareció vestido con traje sobre un campo de fútbol, regateando un balón mientras lanzaba su mensaje: una imagen que unía formalidad política con pasión deportiva.

Su capitán favorito, Cesc Fábregas

En un video en el Cost of Living Classic, un torneo de fútbol a nivel de ciudad organizado por Zohran para NYC y NYC Foot, apareció Zohran Mamdani. "Un domingo bien aprovechado con la familia en el Cost of Living Classic, donde gente de toda la ciudad se reunió para jugar, conectar y recordarnos lo que realmente significa la comunidad”, escribió tras asistir.

Durante la jornada, Mamdani fue entrevistado sobre su afición futbolera, y sus respuestas no pasaron desapercibidas. Cuando un niño le preguntó quién era su jugador favorito, respondió sin dudar: “Probablemente, Thierry Henry.” ¿Su equipo favorito? “El Arsenal.”

En una grabación posterior con la cuenta @nycfootyofficial, el alcalde completó su once ideal, revelando que su capitán perfecto sería Cesc Fàbregas, su entrenador favorito es Arsène Wenger, su jugador histórico predilecto, Ronaldo Nazario, y su mascota preferida, Gunnersaurus.

La elección de Fàbregas como capitán no sorprende. El mediocampista español fue uno de los símbolos del Arsenal durante su etapa en el club, al que llegó con apenas 16 años procedente del FC Barcelona. Bajo la dirección de Arsène Wenger, se convirtió en una de las mayores promesas del fútbol europeo y en el capitán más joven de la historia del equipo. Su visión de juego, liderazgo y calidad técnica marcaron una época en los 'Gunners' antes de su regreso al Barça en 2011.