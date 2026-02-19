GASTRONOMÍA
Zinedine Zidane, enamorado de este restaurante de España
El exentrenador del Real Madrid viajó a Sevilla y no dudó en ir al restaurante Los Baltazares de Dos Hermanas
Zinedine Zidane está profundamente enamorado de España, un vínculo que nació y se fortaleció durante su etapa en el Real Madrid. Allí dejó huella tanto como jugador del primer equipo como en su etapa de entrenador.
Actualmente, el francés se encuentra sin equipo, aunque todo apunta a que podría estar esperando el momento adecuado para asumir un nuevo reto, posiblemente como sucesor de Didier Deschamps al frente de la selección francesa.
Hace unos días, el exentrenador del Real Madrid se dejó por ver en Sevilla, donde no dudó en aprovechar la oportunidad y acudir a uno de los restaurantes más destacados de la ciudad: el Restaurante Los Baltazares de Dos Hermanas.
El motivo por el que Zidane viajó a la ciudad andaluza fue que su hijo menor, Eyaz Zidane, de 20 años, milita en el filial del Real Betis Balompié. Por ello, no resulta difícil imaginar que el exentrenador aprovechara su estancia en la ciudad para verle y que ambos compartieran una comida en Los Baltazares.
Este establecimiento gastronómico, situado en la Avenida Cristóbal Colón de Dos Hermanas, se ha convertido en uno de los restaurantes más populares de la provincia de Sevilla gracias a una propuesta que va mucho más allá de la cocina tradicional.
No ha sido un camino de rosas hasta consolidarse, ya que el local cuenta con más de 35 años de historia.
Sin embargo, ha sabido reinventarse con un concepto abierto que combina gastronomía mediterránea creativa, coctelería de autor y un atractivo ambiente con espectáculos en vivo. Sin duda, toda una experiencia culinaria.
En cuanto a su oferta gastronómica, el restaurante dispone de una amplia y variada carta que incluye:
- Chacinas y quesos
- Entrantes fríos
- Entrantes calientes
- Platos tradicionales
- Arroces
- Pastas
- Carnes
- Moluscos, mariscos y pescados
- Postres
