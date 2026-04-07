Zevra ya roza el récord en Cullera con 30.000 abonos vendidos y desvela su cartel por días

Zevra 2026 ya calienta motores para uno de los grandes desembarcos musicales del verano en la costa valenciana. El evento, que celebrará su quinta edición en la Playa de Cullera del 24 al 27 de julio, ha superado ya la barrera de los 30.000 abonos vendidos cuando todavía faltan casi cuatro meses para la cita. Un dato que refuerza la sensación de que el festival va directo hacia otro lleno y que incluso podría pelear por rebasar sus mejores registros de público.

La organización apunta alto para este 2026. Su objetivo es reunir a más de 45.000 personas al día en un recinto de 300.000 metros cuadrados, con ocho escenarios simultáneos y actividad musical desde las 17:00 hasta las 6:00 de la madrugada. Zevra quiere volver a presentarse como uno de los grandes polos de atracción para el público joven del Mediterráneo, con una fórmula que mezcla reggaetón, pop latino, música urbana, electrónica y nombres populares del circuito nacional.

El empuje comercial del festival tiene varios nombres propios. Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA encabezan una edición en la que el reggaetón vuelve a funcionar como principal reclamo, aunque no son los únicos artistas que están generando conversación. En torno al cartel también crece el interés por Leire Martínez, en una de sus apariciones más comentadas tras su etapa en La Oreja de Van Gogh, además de Saiko, Chanel, Metrika, La Pantera, Luar La L, JC Reyes, Álvaro Soler y Ovy On The Drums.

Otra de las novedades es que Zevra ya ha hecho público su cartel por días. Nicky Jam será la gran baza del viernes 24 de julio, Ozuna liderará la jornada del sábado 25 y Anuel AA cerrará el festival el domingo 26. Junto a ellos aparecerán nombres como King África, Omar Montes, La La Love You, Juan Magán, DJ Nano, Henry Méndez, Efecto Pasillo o Iñigo Quintero, en una programación pensada para ampliar el radio de público sin perder su identidad claramente orientada a la Generación Z.

El cartel del Zevra 2026 / ZEVRA

En ese contexto, el festival también insiste en una de sus claves: mantener precios contenidos para un público eminentemente joven. El abono general para los tres días cuesta 97 euros y la entrada de día se sitúa en 59 euros, una política con la que busca seguir siendo competitivo en un verano cada vez más saturado de grandes citas musicales.

Zevra, camino de ser otro éxito este verano / ZEVRA

Cinco años después de su arranque en 2022, y tras superar los problemas logísticos de sus inicios, Zevra encara ahora la edición que debe confirmar algo más que un buen cartel: su consolidación definitiva como uno de los festivales con más tirón del verano español.