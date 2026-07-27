Zevra Festival iguala su récord de asistencia con 155.000 personas en su 5º aniversario

Zevra Festival ha cerrado su quinta edición con la misma cifra de público que marcó su récord el verano pasado. Entre el viernes y el domingo, la Playa de Cullera (Valencia) reunió a 155.000 personas en un recinto de 300.000 metros cuadrados que la organización describe como uno de los grandes referentes musicales del verano en España.

El broche final llegó de la mano de Anuel AA, que apareció sobre un quad para sorpresa de los presentes y ofreció un directo cargado de complicidad ante 35.000 asistentes. El artista puertorriqueño aprovechó el escenario para felicitar a la selección española por su triunfo en el Mundial de fútbol, y temas como "China", "Sola", "La ocasión", "Ayer", "Ella quiere beber" o "23 preguntas" pusieron a cantar a miles de voces en un cierre que la propia organización califica de inolvidable.

Durante los tres días de conciertos, siete escenarios acogieron actuaciones de artistas como Nicky Jam, JC Reyes, Ozuna, Leire Martínez, Omar Montes, Juan Magán, King África, Chanel o Álvaro Soler, entre muchos otros nombres del panorama urbano y latino. Cada medianoche, el Zevra Showtime añadió un espectáculo pirotécnico sincronizado con música y narración que se convirtió en otro de los reclamos del festival.

Medidas contra el calor, con resultado positivo

Las altas temperaturas fueron una de las grandes protagonistas de esta edición, pero la organización asegura que no lograron enfriar el ambiente festivo. El dispositivo incluyó 350 puntos de agua corriente, suministro ininterrumpido de agua potable durante las 24 horas, zonas sombreadas en la acampada con 300 árboles y más de 50.000 metros cuadrados cubiertos con parasoles, además de bungalows con aire acondicionado. Como novedad, este año se estrenó una carpa opaca de 2.500 metros cuadrados en el corazón del recinto, pensada como refugio climático en las horas de más calor.

Según los datos facilitados por el hospital de campaña y el puesto de mando de la Guardia Civil, no se registraron incidentes médicos graves ni delitos contra la libertad sexual de las mujeres durante los tres días de festival.

Un recinto pensado para la Generación Z

Zevra ha construido su identidad conectando con el público de entre 16 y 25 años a través de una propuesta muy visual y hedonista. El recinto combina césped artificial, palmeras, esculturas gigantes, una noria panorámica y rincones pensados para las redes sociales, junto a más de 30 puestos de restauración, estudio de tatuajes, peluquería y salón de maquillaje. En esta edición también tuvo mucha acogida el homenaje a la música popular valenciana, con un cara a cara entre charangas que abrió el festival el viernes interpretando clásicos como "El Fallero", "La Amapola" o "Paquito El Chocolatero".

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La celebración del festival ha supuesto un revulsivo importante para la economía local. Las calles, alojamientos y comercios de Cullera se llenaron de jóvenes procedentes de toda España, especialmente de Catalunya, Castilla-La Mancha, Murcia o Aragón, aunque cada vez llegan más visitantes de comunidades más alejadas como Andalucía, Asturias o el País Vasco. En torno a un 5% del público procedió del extranjero. Con hoteles y apartamentos reservados casi al 100%, la Ribera Baja notó un incremento claro en ocupación, actividad comercial e ingresos turísticos durante los días de festival.