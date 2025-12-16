Zevra 2026 desvela 20 nombres y dispara el hype: Nicky Jam, Chanel y lidera el primer avance en Cullera

Zevra vuelve a jugar fuerte desde el minuto uno. El macroevento valenciano, instalado ya como una de las citas jóvenes más multitudinarias del Mediterráneo, ha desvelado este martes (16 de diciembre de 2025) su primer avance de cartel para 2026 y lo ha hecho con tres nombres capaces de encender la conversación en redes: Nicky Jam, Chanel e Iñigo Quintero. La edición del quinto aniversario se celebrará en la Playa de Cullera del 24 al 27 de julio de 2026, con una coctelera de estilos que va del latin pop y el reggaetón al urban, el trap, el hip-hop, el indie, el pop-rock y la electrónica.

La gran sorpresa internacional es Nicky Jam (Lawrence, Massachusetts, 1981), una de las figuras más influyentes del reguetón global. En su voz nacieron himnos como ‘El Perdón’, ‘Travesuras’ o ‘Hasta el amanecer’, un catálogo que acumula miles de millones de reproducciones y que, en directo, funciona como una máquina de hits: quien llega por nostalgia se queda por la pegada y el oficio de un artista acostumbrado a encabezar carteles.

En clave española, Zevra suma a Chanel (La Habana, 1991), eurovisiva y superperformer. Tras su tercer puesto en Eurovisión 2022 con ‘SloMo’, la artista ha ido recomponiendo su rumbo; en mayo de 2025 explicó a David Broncano en ‘La Revuelta’ (TVE) que la industria la empujó hacia un estilo que no sentía, algo que se reflejó en su álbum Agua. Su parada en Cullera promete ser la de una Chanel sin filtros, con baile, potencia vocal y un show musculado.

El tercer golpe mediático lo firma Iñigo Quintero (A Coruña, 2001), el fenómeno independiente que llevó ‘Si no estás’ al #1 global de Spotify gracias a la combustión viral de TikTok y las playlists. Con una lírica sensible —él mismo confesó que era una carta escrita a Dios— se ha convertido en favorito de una nueva ola de jóvenes católicos y tradicionalistas, un perfil que también empieza a asomarse a los festivales.

Primer cartel del festival de 2026 / ZEVRA

La primera tanda completa la fotografía con nombres como JC Reyes, Saiko, Juan Magán, Omar Montes, La La Love You, Funzo, Metrika, Xiyo y Fernandezz, Henry Méndez, Selecta, Michenlo, Gea, Parkineos y Space Elephants, además de una pata electrónica con DJ Nano, Alvama Ice y Brenda Serna.

El dato que explica el músculo llega antes que la música: más de 15.000 tickets vendidos sin artistas anunciados. Y el contexto, también: en 2025, Zevra reunió a 155.000 asistentes en una edición vibrante. Más allá de los conciertos, el festival se vende como una pasarela de hedonismo, belleza e imagen personal, un “parque temático” de influencers, celebrities y contacto con marcas chic. Con el listón tan alto, el reto para 2026 es crecer sin perder frescura.