Zayra Gutiérrez, la hija de Guti, se sincera sobre la "ausencia" de su padre

Zayra Gutiérrez es la hija del exfutbolista José María Gutiérrez 'Guti' y Arantxa de Benito. El matrimonio fue uno de los más mediáticos, ya que se casaron en 1999 y se divorciaron en 2003, cuando nació Aitor.

Ahora, la exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado en 'Y ahora Sonsoles' sobre cómo le afectó la separación de sus padres: "Fue muy duro para mí, en mi mente era una familia perfecta que nunca se iba a separar".

Aunque la influencer ha explicado que sus progenitores podían estar pasando malos momentos en su relación, ni su hermano ni ella nunca vivieron las peleas: "En casa nunca se ha escuchado ninguna bronca, ningún grito ni nada (...) Amor ha habido durante muchos años".

Zayra ha agradecido que se separaran, ya que ve que sus padres están felices: "Gracias a Dios se han separado y ahora mismo por parte de mi padre tengo dos hermanos que amo. Les veo muy felices a los dos por separado, que en realidad es lo que ellos buscaban. Ojalá hubiese durado toda la vida, pero no se ha podido".

La joven ha asegurado que nunca se ha visto obligada a elegir entre sus padres: "Yo nunca he elegido. Amo a mi padre, amo a mi madre. Me llevo espectacular con los dos. Había una custodia compartida cuando se separaron, pero si yo quería ver a mi padre, le llamaba y venía a por mí, y lo mismo con mi madre. Les podía ver cuando yo quisiese".

Al poco tiempo de divorciarse, Arantxa estalló contra el exfutbolista, acusándole de ser un padre ausente: "Mi madre es muy sincera, pero no estoy de acuerdo con la mayoría de cosas que dice. Yo siempre he tenido el cariño de mi padre, no ha faltado en nada importante mío, pero ella lo vive de madre separada (...) Nunca he tenido mala relación con mi padre. No ha parado, pero he hablado todas las semanas".

Zayra ha declarado que ha tenido una buena infancia y, que sus padres han estado en todos los momentos importantes: "Mi padre ha trabajado mucho y ha viajado mucho, y mientras lo hacía, mi madre estaba con nosotros, y se lo agradezco, pero también agradezco a mi padre muchas cosas (...) Quiero mucho a los dos. Mi madre ha sido una madraza que siempre ha estado. Mi padre también ha sido un padrazo, dentro de su ausencia. Nunca me ha faltado su cariño a pesar de sus viajes".