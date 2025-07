Zayra Gutiérrez, la hija de Guti, rompe el silencio y lanza un mensaje muy claro

Zayra Gutiérrez es conocida por ser la hija del exfutbolista José María Gutiérrez 'Guti' y la presentadora Arantxa de Benito. Desde muy joven ha estado en el foco mediático. Por esta razón, el programa Supervivientes la eligió como una de las participantes destacadas para la edición de 2024.

Durante su estancia en la isla, Zayra se mostró auténtica, mostrando su verdadero carácter. No obstante, duró muy poco en el programa, debido a que tuvo que abandonar después de sufrir una lumbalgia intensa, que dificultaba que pudiera mantenerse en pie.

Después de su paso por 'Supervivientes', la joven tomó una decisión radical: centrarse en las redes sociales y en su papel como madre. Zayra llevaba más de un año 'desaparecida' de los medios de comunicación hasta el día de ayer.

La hija del exjugador del Real Madrid decidió acudir al programa de Telecinco 'Fiesta', presentado por César Muñoz y Álex Blanquer en la época de verano, para hacerse un cambio de look, pero finalmente acabó mandando un mensaje totalmente inesperado.

La joven quiso dejar claro que está en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel profesional como personal: "Estoy muy bien, estoy muy feliz. Me va muy bien".

Asimismo, Zayra confesó que "estoy completamente enamorada de mi marido" aunque "estoy esperando el anillo". Tras estas declaraciones públicas, la hija de 'Guti' no dudó en decir que "lo mismo cuando me vea me lo pide".

En ese instante, César cuestionó: "¿Tú estás dispuesta a casarte?". Ella contestó contundente con un "sí, claro".

A continuación, la exconcursante de 'Supervivientes' mandó un mensaje muy emotivo a su pareja, Miki Mejías: "Te quiero mucho y me quiero casar contigo ya. Le he dicho que como tarde más de dos años se lo pido yo. Le estoy dando margen".