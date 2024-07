El zasca de esta soltera a su cita en 'First Dates': "¿Eres soltero? ¿No te quiere nadie?"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Charo de 59 años y Coco de 54 años. Durante la cita se han ido conociendo y han visto que tienen diferencias. A Charo le parece que Coco no se cuida demasiado y que no es su tipo pero Coco parece conforme con ella.

Cuando han hablado de relaciones pasadas Charo se ha sorprendido al saber que era soltero: "¿Eres soltero? ¿Nadie te quiere?" le ha soltado. Para Charo es importante casarse pero Coco no considera que sea algo totalmente distintivo.

Aún así la cena ha mejorado porque Coco ha conseguido hacer reír a su cita. Él le ha contado que le gusta ir en bicicleta y que además "baila genial el tango", le ha dicho. Aunque en verdad era un farol para conquistar a su cita.

En un momento Charo le ha preguntado a su cita "si le apetecía su carne" y Coco no ha dejado escapar la oportunidad: "¿Qué si me apetece?", le ha dicho con una sonrisa pícara y ha conseguido sonrojar a su cita.

Coco ha querido conquistar a su cita con el humor pero parece que al final ha acabado cansando a su cita y ella le ha acabado dando calabazas en medio de la cita: "Tendremos una buena amistad".

Minutos más tarde en la decisión final Charo lo ha tenido clarísimo y no ha dudado en darle calabazas.