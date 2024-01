El zasca de esta soltera a su cita en 'First Dates': "No le besaría nunca vaya"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Anae y Jesús, ella ha trabajado como modelo y durante un tiempo vivió en la India, ahora ya solo se dedica a la moda flamenca, y ahora quiere estabilizar su vida y encontrar a alguien con quien formar una familia. Aunque a Jesús a primera vista le ha encantado Anae, en cuanto han empezado a hablar ha tenido claro que la cita no iba a ir bien: "Esto se está hundiendo como el Titanic", ha dicho él.

A pesar de cumplir todas sus peticiones de un hombre moreno, en buena forma y alto, Jesús no le ha entrado por el ojo desde un primer momento. Anae ha dejado la puerta abierta a que probablemente cuando le conociera le gustaría más pero se ha dado el efecto contrario: "ella está buscando un camino y un rumbo que nada tiene que ver con el mío", ha dicho él.

Además la cosa todavía ha empeorado cuando él le ha dicho que fumaba y ella ha añadido que eso era la gota que colmaba el vaso: "No le besaría nunca vaya", ha dicho. Además bailando tampoco les ha ido bien: "eres arrítimico", le ha espetado ella. Y en las declaraciones a cámara Jesús ha dejado claro que "puede ser una chica que te llame la atención fisicamente pero luego en personalidad es que no hay nada".

En la decisión final, Anae le ha dicho que necesitaba a alguien que tuviera un poco más "de sangre y que le hiciese reír" y a Jesús le ha dado lo mismo porque para él la cita también había sido un desastre.