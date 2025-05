Zape Cuesta, tajante sobre la situación de su padre: "Me da muchísima pena"

Unos audios han dejado en jaque mate a Frank Cuesta. En las últimas semanas, se estaban filtrando por redes sociales distintas grabaciones de voz que exponían que el animalista había comprado animales para incluirlos en su santuario de Tailandia.

En dichos audios, el herpetólogo explicaba que la compra de ciertos animales era una "inversión" a largo plazo: "Acabo de pillar tres suricatas pequeñas y me las han dejado bastante baratas. Es una inversión porque hay que tener suricatas, que a la gente le gustan las putas suricatas".

Tras toda la polémica, Cuesta ha comunicado esta mañana a todos sus seguidores que los audios que salieron a la luz eran verídicos: "He de decir que he sido un personaje y que poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego".

El animalista señaló que "ni soy veterinario, ni soy herpetólogo", además aceptó que tiene "conocimientos que no son básicos". Sobre su salud, expuso que "no tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer".

"Todos los animales del santuario han sido comprados, por lo tanto, podríamos definir que es más una granja de animales", indicó. También, confesó que "nunca he rescatado animales" y que todo forma parte de un 'show' que "se le ha ido todo de las manos".

Ahora, el hijo mayor de Cuesta, Zape, ha compartido un comunicado en Instagram defendiendo a su padre: "Llevamos dos meses bajo acoso, me da muchísima pena tener que escuchar a mi padre forzado a leer de un guion diciendo que nunca tuvo cáncer cuando yo mismo he visto a su pelo caer a cachos durante sus tratamientos".

Zape no ha dudado en decir que todo está guionizado: "Está forzado a decir que abusa a los animales cuando llevo toda la vida cuidando y liberando animales con él".

Zape Cuesta en Instagram / Redes

Ha finalizado el comunicado diciendo que "yo no lo aguantó más, y mis hermanos tampoco, no puedo seguir despertándome por las mañanas con esta angustia".