Yuyee explota contra Frank Cuesta: "Me fié de su palabra"

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa. Hace un tiempo que creó un santuario de animales en Tailandia en el que les cuida y rescata algunas especies. Su objetivo es protegerles de algunos seres humanos que pueden hacerle daño y ofrecerles un espacio natural.

El naturalista ha explicado que compró este sitio con los ahorros que tenía, que es muy importante para él, y que las tierras están a nombre de su exmujer. Yuyee le ha demandado, y tras varios intentos de acuerdo, han pactado que Cuesta deberá pagarle 225.000 euros en cuatro veces, y cada vez que le pague una "cuota", la artista pondrá un cuarto del santuario a nombre de Zorro, el hijo de ambos.

Ahora, Yuyee ha concedido una entrevista a 'LOC' en la que ha explicado que todo surgió cuando se divorciaron tras 22 años de matrimonio: "Cuando nos divorciamos, confié en su buena voluntad y no busqué una pensión alimenticia legal, ni firmamos un contrato. Pensé que podía confiar en él para que se encargara de pagar la pensión. Pero cada vez que llegaba la hora de pagar, la cantidad cambiaba y se reducía. Cuando le preguntaba al respecto, sus respuestas no eran amables ni claras".

La mujer ha asegurado que ella le pedía 3.500 euros, pero que el naturalista la rebajó a 2.500 euros: "Cuando conocí a Chris, Frank redujo mi pensión a 100.000 bahts (2.588,46 euros) y luego todavía rebajó más la cantidad. Le pedí que aumentase esta cantidad porque la calidad de vida que tenía cuando estábamos casados es muy distinta a la que tengo ahora. Según las leyes, es su responsabilidad. Pero yo me fié de su palabra y no firmamos ningún contrato".

La artista ha declarado que tras su actitud, apostó por los terrenos del santuario: "La propiedad estaba a mi nombre, pero una persona de confianza me dijo que no era prudente mantenerla a mi nombre por si había algún tipo de problema legal con los animales. En ese caso, correría el riesgo de enfrentar una condena, algo que quiero evitar a toda costa porque no quiero volver a la cárcel. Para protegerme, decidimos convertir la propiedad en un alquiler. No creo que haya nada de malo en que una mujer tome medidas para protegerse".

Yuyee ha explicado que cuando quiso poner el santuario a nombre de sus hijos, Frank le dijo que no estaban listos para esa responsabilidad y acordaron mantener la propiedad a su nombre, con un contrato de alquiler por 100.000 bahts mensuales.

La mujer ha asegurado que no quería llegar a donde ha llegado: "Nunca tuve intención de que este santuario fuera una moneda de cambio, y las vidas de los animales no son negociables. La situación se ha presentado de forma muy sesgada y quiero velar por la seguridad de todos los involucrados".