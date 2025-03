Yuyee se desmarca de la detención de Frank Cuesta en Tailandia: "No saben..."

La pasada semana no fue nada sencilla para Frank Cuesta tras ser detenido en Tailandia por la posesión ilegal de nueve nutrias de garras cortas y una pitón. Sin embargo, el naturalista defendió ante el Departamento de Parques Nacionales de Tailandia que los adquirió en mercados locales. Aunque, no tenía ningún tipo de documentación oficial que acreditara su posesión.

Todos los rumores apuntaban a que la causa de la detención podía ser por una denuncia de su expareja, Yuyee, ya que le demandó por las tierras del Santuario. Además, le exigía 225.000 euros si quería hacerse con los terrenos. Tras varios intentos de acuerdo y un posible abandono, finalmente, el extenista se quedó con el Santuario Libertad.

Actualmente, Cuesta está en libertad tras pagar la fianza, pero ya sabe que podría volver a ser detenido en los próximos días. No obstante, la denuncia del pasado jueves no proviene de Yuyee. Así lo ha confirmado ella a través de su cuenta de Instagram y el propio herpetólogo en su cuenta de X: "Ni Yuyee ni su pareja tiene nada que ver en todo esto tampoco".

Después de varios días, Yuyee ha decidido romper su silencio y contestar a un mensaje de una seguidora que le acusaba directamente de denunciar al naturalista. La premisa que le dio la usuaria es que "dejase a Frank en paz". La expareja del exjugador de tenis ha admitido que "no tengo tanto odio contra él como para hacer esto".

🚨Yuyee se pronuncia sobre Frank Cuesta y su detención.🔥



"Insinúa que soy yo"



Tras un comentario en el IG de Yuyee donde le dicen que deje en paz a Frank y sus animales. Ella en respuesta, asegura que no tiene nada que ver y es Frank quien no para a pesar que ella se lo abría… pic.twitter.com/WiCj2xZ1Ll — INCOsky (@INCOsky) March 3, 2025

"No estoy detrás de esto y mi caso no tiene nada que ver con esto", ha asegurado a la seguidora. Además, ha señalado que cada día recibe mensajes de odio por todo lo que está sucediendo con su expareja. Para finalizar, ha querido dejar claro a todos sus seguidores que "no saben la mitad de la verdad maldiciéndome y amenazándome".