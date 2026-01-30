Un 'youtuber' viaja a China y destapa la verdad sobre el coste de las balizas V16 de la DGT: "Las venden por 35 euros"

Los conductores cuentan con un nuevo sistema de aviso y detección de accidentes en las carreteras españolas, la baliza V16, que llegan para sustituir el método de los triángulos clásicos.

Sin embargo, su implementación ha levantado infinitas críticas tanto de los propios usuarios de las vías debido a su precio, como por parte de algunos profesionales en seguridad que alertan de que no cumplen totalmente con la función de hacer más visibles los vehículos averiados.

Además, también se vivió un toma y daca entre el ministro Grande-Marlaska y la Guardia Civil, evidenciando las diferencias que puede haber en una medida que parece haber sido validada a toda prisa.

Los conductores rechazan la obligatoriedad de la baliza V16 y cuestionan su uso: "Son mejores los triángulos" / ·

El primero apuntaba que existiría un período de adaptación a la medida, mientras que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) resaltaba que si un agente detecta que no se cuenta con la baliza pueden sancionar al conductor desde el primer momento, ya que esta moratoria no existe por escrito.

Sea como sea, en la calle lo que más se ha comentado es el alto coste del dispositivo, entre 30 y 45 euros de media. Por eso, muchos piensan que debería ser la propia DGT la que dispensara la V16 a los conductores o que, en su defecto, no debería de ser obligatoria.

El precio real de las balizas

Ahora, en medio de todo este entuerto el creador de contenido, Nil Ojeda, ha viajado hasta China para su serie de vídeos 'Millonarios por un día' en el país asiático. Durante su periplo tuvo la oportunidad de visitar un fábrica donde se elaboran algunos de los modelos de baliza que se venden en España.

Ante una oportunidad como esta y a sabiendas del lío que ha habido en nuestro país por su coste, no dudó en preguntar al empresario encargado de la comercialización el coste real de la fabricación. El chino juega con el creador de contenido y compañía y les pregunta cuánto piensan que cuesta: "Yo digo un euro y medio", comentaba Ojeda, "yo digo dos", comentaban sus amigos.

Nada más lejos de la realidad, en China el coste de la fabricación es de tan solo tres euros, demostrando el gran margen de beneficio generado con su venta a los conductores españoles.

Además de la diferencia de precio, la sociedad se quejó de que se quitara la homologación de algunos modelos de V16 poco antes de la implementación oficial de la medida, dejando desamparados a numerosos conductores que ya había desembolsado su dinero para conseguirla.

Para saber si uno baliza está o no homologada tan solo es necesario acudir al listado oficial de la DGT donde se indica qué modelos pasan por el tubo, eliminando la utilidad de cualquier otro que no aparezca en su listado.