Un youtuber rompe su silencio sobre la polémica fiesta de Lamine Yamal: "Yo estaba pensando: '¿Qué hago aquí?'"

El cumpleaños de la mayoría de edad de Lamine Yamal dio mucho de qué hablar, especialmente cuando se supo que entre los asistentes había personas con enanismo. A la celebración también acudieron la mayoría de la plantilla del FC Barcelona, así como influencers, youtubers, cantantes y amigos cercanos del jugador.

Una de las personas invitadas fue el youtuber IlloJuan, quien explicó cómo fue la celebración en el pódcast 'The Wild Project'. En primer lugar, confesó el motivo por el que acudió, ya que no es amigo del '10' del conjunto azulgrana. "Estaba con mis amigos en Barcelona de vacaciones y fuimos a un concierto de Lola Índigo y me dijo: 'Lamine Yamal me ha invitado a su fiesta de cumpleaños. ¿Tú te vendrías?'".

La respuesta del streamer fue inmediata: "Yo solo no quiero venir". El principal motivo que destacó es que "era un ambiente que no conocía a nadie. Prefería no ir y así me quedaba con mis amigos en la casa rural que teníamos alquilada". No obstante, en ese instante, Índigo se le ocurrió la idea de que fuesen todos, algo que Lamine Yamal aceptó. En total, eran 19 amigos.

"Fui con mis amigos del colegio", señaló. El youtuber reconoció que para acceder al lugar, donde se celebraba el cumpleaños tuvieron que pasar distintos controles de seguridad. Solo al llegar, IlloJuan alucinó: "Parecía una boda. Había un montón de mesas con comida de distintos países".

Lamine Yamal, en su fiesta de cumpleaños / SPORT

Uno de los momentos que jamás olvidará fue cuando se encontró a Duki y Robert Lewandowski jugando al poker, aunque era de mentira: "Yo estaba pensando: '¿Qué hago aquí?' Estabamos de acoplado". El creador de contenido manifestó que estuvo toda la noche con sus amigos, pero fue conociendo a distintas personalidades: "Por ejemplo, conocí al Mora".

Respecto a la polémica que hubo sobre las personas con enanismo, el streamer desveló que "eran camareros". "Aquí entra el debate, pero, obviamente, Lamine Yamal no es mi amigo y no tengo que defenderlo... la realidad es que no se vio absolutamente nada raro", comentó.

IlloJuan, en 'The Wild Project' / YOUTUBE

Al instante, Jordi Wild, presentador de 'The Wild Project', expuso que habló con varios de ellos: "Es un trabajo digno y a mí me contaron que no se les trató mal, o eso es lo que me han dicho".

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"Yo entiendo el debate, pero lo que vi es que era algo normalizado. He llegado a leer que los metían en un caañón hacia una diana, cosa que es totalmente mentira", reveló. Por último, no dudó en decir que acudir a la fiesta del '10' del Barça fue una experiencia única.