Compra dos iPhone en esta tienda y revela su experiencia: "No puedo recomendar comprar teléfonos aquí"

En los últimos años, el crecimiento de las plataformas de comercio electrónico ha provocado un cambio estratégico en el sector. La previsión muestra que las páginas de 'e-commerce' alcanzarán una cuota cada vez más grande del mercado de dispositivos móviles.

En este contexto, algunos 'marketplace' ofrecen teléfonos móviles reacondicionados, a un precio atractivo para los consumidores. La plataforma de mercado en línea Temuconecta a los usuarios con una gran diversidad de productos diferentes.

No obstante, hay muchos usuarios que todavía desconfían de estas nuevas dinámicas de distribución. Por este motivo, el 'youtuber' Suhaib El-Komy, creador del canal 'Phone Repair Guru', ha realizado un vídeo explicando su experiencia en Temu, comprando dos iPhone 14 Pro reacondicionados.

El creador de contenido ha grabado todo el proceso de compra, incluyendo la apertura y desmontaje de los dispositivos para comprobar su estado. En este caso, los teléfonos parecían estar en buen estado, sin marcas que señalaran una sustitución anterior.

En cuanto las baterías, estas se encontraban cerca del límite, con un estado de salud de entre el 80% y el 83%, pero dentro de los parámetros habituales. Tras los protectores, ambos teléfonos parecían estar bien conservados

Sin embargo, el experto mostró su desconfianza ante la gran cantidad de anuncios sospechosos que ha detectado en la plataforma: "Todavía no puedo recomendar teléfonos en Temu. La cantidad de iPhone falsos en la plataforma es demasiado alta aún".

Aunque la experiencia de la compra de los iPhones reacondicionados ha sido positiva, la falta de control sobre los anuncios de la aplicación provoca desconfianza en el 'youtuber'.

El auge de este tipo de plataformas y su modelo de negocio, ha generado controversia en el sector. Por otra parte, los usuarios cada vez frecuentan más este tipo de comercios en línea para comprar productos y accesorios.