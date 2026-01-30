Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, anuncia la subida del Salario Mínimo: "Vamos a acabar con una mala praxis empresarial"

Yolanda Díaz ha anunciado un nuevo acuerdo de diálogo social con los sindicatos para subir el salario mínimo. Van a ser 37 euros más al més, en total 1.221€. Todo ello, sin tributar, en 14 pagas (518€ más al año). Con este anuncio, el Gobierno confirma una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026, fruto del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales UGT y CCOO.

El incremento supone una subida del 3,1% respecto a los 1.184 euros fijados en 2025 y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, una vez sea aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de febrero. La medida beneficiará directamente a cerca de dos millones y medio de trabajadores y trabajadoras en todo el país, especialmente en sectores con salarios más bajos.

"Además, vamos a acabar con una mala praxis empresarial que estaba afectando a vuestros salarios. Se trata de 'la absorción empresarial para los complementos", añade la Ministra de Trabajo y Economía Social de España. Esta práctica había generado un efecto perverso en muchas nóminas, ya que la subida del SMI no se traducía en un aumento real del salario percibido.

"Si un trabajador/a, que tiene salario base y un complemento por antigüedad, por disponibilidad, o por peligrosidad. Cuando sube el salario mínimo, usan el complemento para amortizar la subida y el salario mínino sube pero el trabajador cobra lo mismo... Esto se ha acabado, esos complementos no pueden ser la trampa que utilicen los empresarios para no subir los salarios", continúa. El acuerdo refuerza así la protección del salario base frente a este tipo de prácticas.

No habrá trampas con los complementos

Con esta decisión, los complementos salariales pasan a respetar su naturaleza específica y no podrán utilizarse para compensar la subida del salario mínimo. Esto supone un cambio relevante en la estructura salarial de muchos convenios y contratos, garantizando que el incremento del SMI tenga un impacto real en el bolsillo de los trabajadores.

"Os pongo un ejemplo: 'Una persona que trabaja de cajera, o de limpiadora, que tuviera un salario base de unos 950 euros al mes, y que la empresa usara los complementos para llegar a la cifra de los 1.221, y a partir de ahora, esto justamente, no va a pasar. Tendrán las dos cosas. Esto supondría, en términos medios, entorno a 234 euros más al mes de subida, donde antes, prácticamente, no lo notaría". El ejemplo ilustra de forma clara el alcance práctico del acuerdo.

Desde el Ministerio de Trabajo se subraya que esta reforma no solo mejora los ingresos mensuales, sino que también refuerza la dignidad salarial y reduce la desigualdad en los tramos más bajos del mercado laboral. Además, el mantenimiento de la exención del IRPF garantiza que la subida sea neta para los trabajadores beneficiados.

El nuevo SMI de 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas consolida la senda de incrementos iniciada en años anteriores y refuerza el papel del diálogo social como herramienta clave para mejorar las condiciones laborales en España. El acuerdo marca un paso más en la lucha contra la precariedad salarial y en la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores.