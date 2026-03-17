Yolanda Díaz endurece la ley laboral: prohibido este tipo de trabajos para menores desde ahora

El Ministerio de Trabajo ha iniciado la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con nuevas restricciones que afectan directamente a los menores de edad. El anteproyecto, que ya se encuentra en audiencia pública, busca adaptar la normativa a los riesgos actuales del mercado laboral.

Novedades en la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Uno de los cambios más llamativos es la prohibición de que los menores de edad trabajen en entornos con contenido pornográfico o violento, una medida que pretende reforzar la protección psicológica y moral de los jóvenes trabajadores.

La reforma también amplía el listado de trabajos peligrosos vetados, como actividades con animales violentos o venenosos y el sacrificio industrial de animales, unos entornos considerados de alto riesgo.

Además, se restringen empleos con ritmos de producción intensivos o ligados a maquinaria peligrosa. En estos casos, solo se permitirán excepciones en contratos formativos y bajo estricta supervisión.

El texto también refuerza derechos clave en el entorno laboral. Se reconoce expresamente la protección frente a la violencia, el acoso y los riesgos para la salud mental en el trabajo.

Riesgos Laborales / Sport.es

Otro cambio relevante afecta a las empresas, que deben aplicar protocolos de reincorporación después de bajas prolongadas, incluyendo formación preventiva y evaluaciones médicas específicas.

Si hablamos de sanciones, hay nuevas condiciones. Las multas pueden reducirse hasta un 40% por pronto pago, aunque esta rebaja no se aplicará en infracciones graves o accidentes laborales.

Una reforma, acordada con sindicatos, que también impulsa la prevención en PYMES abordando nuevos riesgos como el teletrabajo o el cambio climático. Eso sí, el texto continúa en fase pública hasta abril antes de que sea aprobada de forma definitiva.